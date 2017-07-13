Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre final yarışında 11.62'lik derecesiyle yarışını ilk sırada bitiren Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay, altın madalyanın sahibi oldu.

REKORUNU DA KIRDI

Şampiyona'nın 100 metre elemelerinde ilk seride koşan ve 11.92'lik derecesi ile yarı finale kalan Mizgin Ay, yarı finalde 11.58 olan Türkiye rekorunu geliştirerek 11.57 saniye ile finale yükseldi. Finalde ise 11.62'lik bir performans sergileyen Mizgin, yarışını ilk sırada tamamladı ve Dünya Şampiyonu oldu.

Kaynak: haberinburada