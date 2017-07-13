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Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay, 100 Metrede Altın Madalya Aldı

DÜNYA YILDIZLAR ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA MİZGİN AY, 100 METREDE ALTIN MADALYA ALDI

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nın 2. gününde 100 metre final yarışında piste çıkan Mizgin Ay, altın madalya kazandı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay, 100 Metrede Altın Madalya Aldı(8/10)4

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre final yarışında 11.62'lik derecesiyle yarışını ilk sırada bitiren Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay, altın madalyanın sahibi oldu.

REKORUNU DA KIRDI

Şampiyona'nın 100 metre elemelerinde ilk seride koşan ve 11.92'lik derecesi ile yarı finale kalan Mizgin Ay, yarı finalde 11.58 olan Türkiye rekorunu geliştirerek 11.57 saniye ile finale yükseldi. Finalde ise 11.62'lik bir performans sergileyen Mizgin, yarışını ilk sırada tamamladı ve Dünya Şampiyonu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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