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Dünya Volkswagen'i konuşuyor

DÜNYA VOLKSWAGEN'İ KONUŞUYOR

Frankfurt borsasında işlem gören Volkswagen’in hisseleri, ABD’deki egsoz emisyon testi manipülasyonu haberinden sonra gün içinde yüzde 19,2 değer kaybına uğradı.

Tarih : 22 Eylül 2015, 09:41
Puan Ver : Dünya Volkswagen'i Konuşuyor(7.6/10)14


Emisyon testi skandalının ortaya çıkmasının ardından Frankfurt borsasında Volkswagen hisseleri, yaklaşık yüzde 20 geriledi.



ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Volkswagen'in ABD'de sattığı bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında emisyon test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığını bildirdi.










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