DÜNYA VOLKSWAGEN'İ KONUŞUYOR
Frankfurt borsasında işlem gören Volkswagen’in hisseleri, ABD’deki egsoz emisyon testi manipülasyonu haberinden sonra gün içinde yüzde 19,2 değer kaybına uğradı.
Emisyon testi skandalının ortaya çıkmasının ardından Frankfurt borsasında Volkswagen hisseleri, yaklaşık yüzde 20 geriledi.
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Volkswagen'in ABD'de sattığı bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında emisyon test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığını bildirdi.
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