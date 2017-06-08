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DÜNYA TÜRKİYE'NİN BU OPERASYONUNU KONUŞUYOR!


DÜNYA TÜRKİYE'NİN BU OPERASYONUNU KONUŞUYOR!
Tarih : 08 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Dünya Türkiye'nin Bu Operasyonunu Konuşuyor!(9/10)6


Akdeniz'de 2 Haziran'da Kongo bayraklı "Commander Tide" isimli gemiye SAT komandoları ve polis özel harekât botlarla çıkıp, helikopterden de iple indi. Zulasında piyasa değeri 200 milyon TL olan 1 ton 71 kilogram eroin bulunan gemi 4 Haziran'da Aksaz'a getirildi. Tamamı Türk 9 mürettabat gözaltına alındı. Paketler üzerinde uyuşturucunun menşeinin Afganistan olduğu ve Taliban tarafından üretildiği görüldü.



Akdeniz'in uluslararası sularında gerçekleştirilen son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen eroinin Afganistan kaynaklı olduğu anlaşıldı.

Eroin paketlerindeki incelemede Taliban tarafından imal edilen uyuşturucu olduğu anlaşılırken, operasyon yapılan geminin iki yıldır takip edildiği ortaya çıktı.

Daha önce Hollanda, İspanya ve İtalya polisinin yaptığı aramalarda bulunamayan uyuşturucu zulası, Türk polisi tarafından

ele geçirildi.

Demokratik Kongo bandralı “Commander Tide” adlı gemiye yönelik operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, sıklıkla Güney Amerika-Avrupa güzergahında yük taşıyan geminin uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İngiltere ile Türk Polisi arasında ortak çalışma başlatıldı.

 



 



kaynak:milliyet








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