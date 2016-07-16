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DÜNYA TÜRKİYE'DEN BU FOTOĞRAFLARI GÖRDÜ


DÜNYA TÜRKİYE'DEN BU FOTOĞRAFLARI GÖRDÜ
Tarih : 16 Temmuz 2016, 13:26
Puan Ver : Dünya Türkiye'den Bu Fotoğrafları Gördü(10/10)12


Türkiye'de darbeye kalkışan askeri cunta başarısız oldu, ülke tarihinin en uzun gecesinde 90 kişi şehit oldu. Darbeciler işgal ettikleri yerlerden tek tek çekildi, 1000'den fazla asker gözaltına alındı. Uluslararası ajanslar, dün akşamdan bu yana yaşananları dünyaya çarpıcı fotoğraflarla aktardı.




















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