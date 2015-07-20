

İşte dış basının gözüyle Suruç'ta yaşanan saldırı;







Associated Press: "Türk yetkililer, Suriye sınırı yakınlarındaki patlamada en az 27 kişinin öldüğünü, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.







"Reuters: "Türk İçişleri Bakanlığı, patlamanın "terör saldırısı" neticesinde gerçekleştiğini duyurdu."







AFP: "Patlama, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki rolünü artırdığı sırada meydana geldi. Bir başbakanlık yetkilisi, patlamada 28 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti."







CNN International: "Türkiye'nin Suriye sınırına komşu Suruç ilçesinde meydana gelen patlamada onlarca ölü ve yaralı var."







New York Times: "İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suruç kasabaındaki kültür merkezinde büyük bir patlama yaşandı. En az 27 kişi öldü, 100 kişi de yaralandı."







Washington Post: "Türkiye'nin SUriye sınırında bulunan bir kasabasında bir intihar saldırısı yaşandı. Türk yetkililerin "terörist saldırı" olarak nitelendirdiği olayda en az 28 kişi hayatını kaybetti."







Russia Today: "Trajedinin ardından Twitter'da SuruçtaKatliamVar hashtag'i kullanılmaya başladı. Şu ana kadar 12 bin kez retweetlendi."







BBC: "Yetkililer intihar bombacısı ihtimalini araştırıyor. Patlamanın ardından SuruçtaKatliamVar ve SuruçMassacre hashtag'leri Twitter'da kullanılmaya başlandı."







Wall Street Journal: Wall Street Journal'ın haberinde 2013'ün Mayıs ayında Reyhanlı'da 52 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı hatırlatıldı.







Daily Mail: "İsmini vermek istemeyen Türkiyeli yetkililer ilk incelemelere göre saldırının arkasında IŞİD'in olduğunu söylüyor. Saldırı, Türkiye'nin ülkedeki örgüt militan ve destekçilerini tutuklamasının ardından meydana geldi."







AB'DEN DE TEPKİ GELDİ







Suruç'taki kanlı saldırıya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi. AB'nin "Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, saldırının Suriye'deki savaşın trajik sonuçlarından olduğunu söyledi.







Hahn, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada Suruç'ta hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi ve "En derin taziye dileklerim suruç halkıyla" mesajını paylaştı.







Hahn, saldırıyı Suriye'deki iç savaşın etkisi olarak yorumladı. "Suriye'deki savaşın trajik sonuçları bir kez daha komşu bir ülkede hissedildi" ifadesini kullandı.