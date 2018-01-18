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Dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu

DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE'NİN YERİ BELLİ OLDU

Türkiye Milli Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 sıra yükselerek 41. sıraya yerleşti.

Tarih : 18 Ocak 2018, 16:50
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Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre, ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 41. sıraya yerleşti.

ALMANYA YİNE ZİRVEDE

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu.

Kuveyt, 15 basamak birden atlayarak 174. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat'ta açıklanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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