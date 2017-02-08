

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürü Fatih Mehmet Aslan, sigaranın 4 binden fazla zehirli kimyasal madde içerdiğini söyledi.







Aslan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara değindi.







Dünyada 15 yaş üstü 1,2 milyar insan tarafından tütün ve ürünlerinin kullanıldığına dikkat çeken Aslan, şöyle devam etti:







"Gebelikte kullanılması düşük doğum ağırlığı ve bebeklerde zeka geriliği gibi birçok hastalığa yol açabilmektedir. Sigara dumanına maruz kalan insanlarda pasif içici olarak risk altındadırlar. Pasif içicilerde de akciğer kanserine yakalanma riski 3 kat artmaktadır. Sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedir."







Aslan, tütün ve ürünlerini bıraktıktan 20 dakika sonra vücutta olumlu etkilerin görülmeye başlanacağını, kan basıncı ve kalp hızının normale döneceğini belirtti.







kaynak:haberler