DÜNYA ŞAMPİYONU TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYOR
Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uygun görürse Türk vatandaşı olurum" dedi.
Türk vatandaşı olmak için ilk adımı atan ve Türkiye vizesi alan Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, Ankara'ya geldi. Charr, Türk vatandaşı olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Esenboğa Havalimanı'nda konuşan şampiyon boksör Charr, "Bugün buraya barış elçisi olarak geldim. Türkiye 4 milyon mülteci kabul etti. Bu sebeple çok mutluyum" dedi.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
Şampiyon boksör Charr, sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı uygun görürse 'Türk vatandaşı' olurum. Benim eşim Türk… Türkiye'yi çok seviyorum. Boks kariyerimden sonra İstanbul'a gelip burada bir ev alarak hayatımın kalan kısmını burada geçirmek istiyorum."
Kaynak: haberinburada
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