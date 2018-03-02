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DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU, AFRİN ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI


Dünya şampiyonu oldu, Afrin şehitlerini unutmadı
Tarih : 02 Mart 2018, 22:30
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Fransa'nın Val-de Reuil kentinde bugün başlayan 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bin 1500 metrede mücadele eden milli sporcu Muhsine Gezer, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

400 metre finalinde ter döken Sevim Demircan birinci olurken, ikinci Fransız Laurie Brandel, üçüncü Yasemin Keskinsoy oldu. Üç adım atlama dalının final yarışında ise milli sporcumuz Onur Kopuzlu üçüncü olurken, Arjantin'den Alain Villamarin birinciliği, Portekiz'den Carlos Lima ise ikinciliği elde etti. Böylece şampiyonanın ilk gününde Türkiye 2 altın ve 2 bronz madalya kazanmış oldu. Dünya Şampiyonası, yarın yapılacak 60 metre, uzun atlama ve gülle atma yarışları ile devam edecek ve 4 Mart Pazar günü sona erecek.

"BU MADALYALARI ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, şampiyonada tamamlanan günün ardından şöyle konuştu:

"Bu madalyaları başta Şehitlerimize armağan ediyoruz. Dün yarış öncesi şehit haberlerini aldık ve çok üzüldük ancak bu bizi daha çok hırslandırdı. Sporcularımız, Şehitlerimiz için İstiklal Marşımızı okutup, ay-yıldızlı bayrağımızı en üstte göndere çektirmeye söz verdi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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