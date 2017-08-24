Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda adını finale yazdırarak, dünya şampiyonalarında finale çıkan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belaruslu rakibi Marzaliuk ile altın madalya mücadelesi verdi.

KADINLARDA İLK KEZ ŞAMPİYON ÇIKTI

Karşılaşmaya iyi başlayan ve 2-0 öne geçen milli güreşçi, daha sonra rakibinin 4 puanına engel olamadı. Mücadelede 4-2 gerideyken 2 puan kazanan Yasemin, Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 galip tamamladı.Altın madalyaya uzanan Yasemin, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi oldu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada Yasemin Adar ile Yakşi'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Yasemin Adar, final müsabakasını kazanmasının ardından minderde evlilik teklifi aldı.Karşılaşmanın bitiminden sonra Türk bayrağı ile salonda tur atan milli güreşçi, daha sonra büyük bir sürpriz yaşadı. Mindere çiçek ve yüzükle çıkan Erdem Yiğit, diz çökerek Yasemin Adar'a evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul ettiği görülen milli güreşçi, yüzüğü parmağına takarak Erdem Yiğit'e sarıldı.

Kaynak: haberinburada