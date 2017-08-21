DÜNYA ŞAMPİYONU DÖVÜŞÇÜ DRACHEV, SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Dünya ve Avrupa Şampiyonu vücutçu Andrey Drachev bir sokak kavgasına dövülerek öldürüldü.
Kameraya yansıyan görüntülerde; kavgaya dönüşen tartışmada Dünya ve Avrupa şampiyonu Drachev'in bir adam tarafından acımasızca dövüldüğü görülüyor.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Drachev'in yediği feci dayak yüzünden olay yerinde kaldırımda hayatını kaybettiği açıklandı. Hayranlarının Drachev'in can verdiği yerdeki kaldırıma çiçek bırakıp mum yaktıkları görüldü.
Kaynak: haberinburada
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