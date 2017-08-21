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DÜNYA ŞAMPİYONU DÖVÜŞÇÜ DRACHEV, SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ


Dünya Şampiyonu Dövüşçü Drachev, Sokak Ortasında Dövülerek Öldürüldü
Tarih : 21 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Dünya Şampiyonu Dövüşçü Drachev, Sokak Ortasında Dövülerek Öldürüldü(6/10)2

Dünya ve Avrupa Şampiyonu vücutçu Andrey Drachev bir sokak kavgasına dövülerek öldürüldü.

Kameraya yansıyan görüntülerde; kavgaya dönüşen tartışmada Dünya ve Avrupa şampiyonu Drachev'in bir adam tarafından acımasızca dövüldüğü görülüyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Drachev'in yediği feci dayak yüzünden olay yerinde kaldırımda hayatını kaybettiği açıklandı. Hayranlarının Drachev'in can verdiği yerdeki kaldırıma çiçek bırakıp mum yaktıkları görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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