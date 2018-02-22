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Dünya şampiyonu boksörden Erdoğan'a büyük jest!

DÜNYA ŞAMPİYONU BOKSÖRDEN ERDOĞAN'A BÜYÜK JEST!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr'ı kabul etti. Ziyarette Charr'ın şampiyonluk kemerine Erdoğan'ın fotoğrafını yerleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!(7/10)3

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Charr, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Kemerin üzerinde merhum boksör Muhammed Ali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Dünya şampiyonu boksör Charr, daha önce yaptığı açıklamada, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istediği Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandığı kemerleri hediye etmek istediğini ifade etmişti.

"CUMHURBAŞKANI UYGUN GÖRÜRSE TÜRK VATANDAŞI OLURUM"

Görüşme öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan şampiyon boksör Charr, "Ben Erdoğan'a kemerimi ona hediye edeceğim diye maçtan önce söz vermiştim. Bugün buraya barış elçisi olarak geldim. Türkiye 4 milyon mülteci kabul etti. Bu sebeple çok mutluyum" demişti.

Şampiyon boksör, "Bugün buraya geldim. Öncelikle tanışacağız daha sonra kemeri Erdoğan'a takdim edeceğim. Cumhurbaşkanı uygun görürse 'Türk vatandaşı' olurum. Benim eşim Türk. Türkiye'yi çok seviyorum. Boks kariyerimden sonra İstanbul'a gelip burada bir ev alarak hayatımın kalan kısmını burada geçirmek istiyorum." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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