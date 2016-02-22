DÜNYA SALİH DURSUN'U KONUŞUYOR
Trabzonsporlu Salih Dursun'un Galatasaray maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi Almanya'dan İsveç'e, İngiltere'den ABD'ye kadar tüm dünya medyasında manşet oldu. Olayla ilgili haber ve yorumlar şöyle:
ABD'DE BİLE BÜYÜK YANKI YARATTI
Basketbol, beyzbol, Amerikan futbolu ve buz hokeyi ABD'de en çok izlenen spor dalları olmasına rağmen, Salih Dursun'un maçın 86. dakikasında hakem Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart, Amerikan basınında da yankı uyandırdı.
Ülkenin en büyük spor medya kuruluşlarından biri olan Sports Illustrated, "Hakeme kırmızı kart gösteren Trabzonsporlu oyuncu maçtan atıldı" başlığıyla verdiği haberinde, Salih Dursun'un, hakem Bitnel'in elinden kartı kaparak kendisine sahayı terk etmesi için eliyle işaret ettiği vurgulandı.
SB Nation haber kanalı da "Oyuncunun hakeme kırmızı kart göstermesiyle Türk futbol maçı kaosa sürüklendi" başlığını kullandı.
CBS SPORTS: KIZGIN OYUNCU HAKEME KIRMIZI KART GÖSTERDİ
CBS Sports da "Kızgın oyuncu hakeme kırmızı kart gösterdi" başlığı verdiği haberde, "Türk futbolu bize uzun süre unutamayacağımız ilginç bir an yaşattı" ifadelerini kullandı. Dursun'un kırmızı kartı gösterdiği anın fotoğraf ve görüntülerine de internet sitesindeki haberde yer verildi.
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