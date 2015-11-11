

Adana'da düzenlenen "Dünya Rakı Günü' etkinliği, bu yıl da sosyal medyada yapılan çağrı ile tarih 12- 13 Aralık olarak ilan edildi. 12 Aralık cumartesi akşamı kurulacak Alkol sofraları ya da kaldırımlardaki çilingir sofraları 13 Aralık pazar gününe kadar devam etmesi planlandı.







Bu arada Yeşilay Derneği Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ile Diyanet dernek ve sendikaları adına yapılan açıklamalarda, bu etkinliğin iptali istenip, organizasyon 'rezalet' olarak nitelendirildi. Adana Valisi Mustafa Büyük'ün açıklama yaparak etkinliğin düzenlenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.







"İÇKİYİ YASAKLAMAYIZ AMA İÇMESİNİ DE ARZU ETMEYİZ"







Resmi bir organizasyon niteliği ve düzenleme kurulu olmayan, özellikle kent dışında yaşayan Adanalıların özlem gidermek amacıyla oluşturduğu platformun çağrıları ile 12 Aralık hazırlıkları yapılırken, Vali Mustafa Büyük dün gece katıldığı yerel Kanal A TV'deki programda, bir soru üzerine, "İzin vermeyeceğiz" dedi.







Vali Büyük konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu konuda basına da yansıyan haberler olunca, arkadaşlarımın hepsini görevlendirdim. Böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değil. Biz insanların içki içmesini yasaklayacak değiliz ama içmesini de arzu etmeyiz. Bunun reklamının yapılmasını istemeyiz. Buna da engel oluruz. Toplumun kötü alışkanlıklardan alkol bağımlılığından ve buna dayalı kötü gidişattan kurtulması için çaba sarf ederken, sanki normal bir faaliyetmiş gibi festivalmiş gibi yapma teşebbüsünü çok olumsuz görüyoruz. Kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi ve yapılamayacağını belirttik. Bunların sokakların kapatılarak umumi hale getirilmesi de buna izin verilmesi de mümkün değil."