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DÜNYA PİZZA ŞAMPİYONU, DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI


Dünya Pizza Şampiyonu, Diyarbakır'da Gözaltına Alındı
Tarih : 15 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Dünya Pizza Şampiyonu, Diyarbakır'da Gözaltına Alındı(10/10)6

Dünya pizza şampiyonu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eşiyle birlikte gözaltına alındı.

EŞİYLE BİRLİKTE YÜRÜRKEN GÖZALTINA ALINDI

Amerika'dan, tatil için memleketi Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne gelen dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, bugün saat 17.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde yürürken, yanındaki eşiyle birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTI GEREKÇESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Amerikan vatandaşı olan Hakkı Akdeniz ve eşi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Akdeniz çiftinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

3 KEZ DÜNYA PİZZA ŞAMPİYONU OLDU

Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği, çöp kamyonuna bile atıldığı New York'ta azmiyle 3 kez dünya pizza şampiyonluğuna ulaştı, 7 pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu. Akdeniz, sipariş veren dünyaca ünlü aktör, siyasetçi ve işadamlarına özel pizzalar yaparak birçok ülkede adından sözettirmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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