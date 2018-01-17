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Dünya Perakende Sektörü Listesine BİM ve Migros Girdi

DÜNYA PERAKENDE SEKTÖRÜ LİSTESİNE BİM VE MİGROS GİRDİ

2018 Perakende Sektörünün Küresel Güçleri Raporuna göre, dünya listesine Türkiye'den BİM ve Migros girdi.

Tarih : 17 Ocak 2018, 20:40
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2018 Perakende Sektörünün Küresel Güçleri Raporu açıklandı. Rapora göre dünya listesine Türkiye`den sıralamanın düzenli oyuncularından BİM Birleşik A.Ş.'nin yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda listeye girmeye ara vermiş olan Migros Ticaret A.Ş. de var. Her iki marka, ayrıca 2016 mali yılında en hızlı büyüyen 50 şirket arasında yer alıyor.

LİSTEDE YER ALAN ŞİRKETLERİN TOPLAM GELİRİ 17,6 MİLYAR DOLAR

Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2018: Dönüştürücü Değişim, Canlanan Ticaret başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre en iyi 250 perakende şirketi 2016 mali yılında %4,1 oranında bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,4 trilyon ABD doları gelir elde etti. Listede yer alan şirketlerin perakendeden elde ettikleri yıllık gelirlerin ortalama 17,6 milyar dolar seviyelerinde olduğu görülüyor.

Dünyanin en buyuk perakendecileri 2016 Perakendenin en güçlü beş ismi, listedeki yerini 2016 mali yılında da korurken ilk 10'da yer alan diğer şirketlerin; organik büyüme, satın almalar ve kurdan kaynaklanan oynaklık sebebiyle yer değiştirdiği görülüyor. İlk 10'da yer alan şirketlerin gelirleri, listede yer alan 250 şirketin toplam gelirinin %30,7'sini oluşturuyor.

GİYİM VE AKSESUAR BÜYÜMENİN BAŞINI ÇEKİYOR

Geçtiğimiz dört seneden farklı olarak bu sene giyim ve aksesuar perakendecileri büyümenin başını çeken liderler koltuğundan feragat etse de en karlı sektör özelliğini korudu. Tüm liste içerisinde hem listeye giren şirket sayısı (135) hem de ortalama gelir (21,7 milyar dolar) açısından en öne çıkan sektör ise hızlı tüketim oldu. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren bu 135 şirket, toplam gelirin üçte ikisini oluşturuyor.

Deloitte Türkiye Tüketim ve Endüstriyel Ürünler Lideri Özkan Yıldırım, raporun öne çıkan sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Listede ciddi oranda basamak atlayan şirket olarak görünen Amazon'un, geçtiğimiz sene 10. sırada yer alırken bu sene 6. sıraya yükseldiği göze çarpıyor. Türkiye'nin temsili açısından sevindirici bir gelişme ise; sıralamanın düzenli oyuncularından BİM Birleşik A.Ş.'nin yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda listeye girmeye ara vermiş olan Migros Ticaret A.Ş.'nin de tekrar devler listesinde yer almış olması."

BİM GELİRİNİ 6,6 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI

Listede 149. Sırada yer alan BİM Birleşik A.Ş., geçtiğimiz sene 6,4 milyar olan gelirini, bu sene 6,6 milyar dolara çıkardı. BİM, 2011-2016 yılları arası %19,6 büyüme elde ederek son beş yılda en hızlı büyüyen 24. şirket oldu.

Migros Ticaret A.Ş. ise 3,6 milyar dolarlık geliriyle 247. sıradan devler ligine tekrar merhaba dedi. Migros'un yıllık büyüme oranı %17,8 olarak ölçülürken, bu oranla en hızlı büyüyen 37. şirket oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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