DÜNYA, OLİMPİYATLARDA TÜRK ÇİFTİ İZLEYECEK
Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarında gözler, artistik patinaj branşında Türkiye'yi temsil edecek Alper Uçar - Alisa Agafonova'nın üzerinde olacak.
Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları tüm heyecanıyla başlarken, ülkemizi temsil eden 8 sporcu arasından Alper Uçar ve Alisa Agafonova çiftinin performansı merakla bekleniyor.
Dünyaca ünlü 'Business Insider'ın derlediği haberde, Kış Olimpiyatları'nda dikkat edilmesi gereken sporcular arasında yer alan çift, artistik patinaj branşında ülkemiz adına yarışacak.
"BAŞARILI SONUÇLARLA DÖNMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Yarışmalar öncesinde açıklama yapan ikili, "Her sporcunun hayali olan Olimpiyat Oyunlarına Sochi 2014'ün ardından ikinci kez katılıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Ülkemize başarılı sonuçlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca çiftin performanslarını sergilerken "How Deep Is Your Love" şarkısının çalacağı öğrenildi.
DAHA ÖNCE RUSYA'DA YARIŞTILAR
Daha önce Rusya'daki Artistik Buz Pateni Rostelecom cup Senior Grand Prix'inde yarışan Türk çift, Moskova'da düzenlenen yarışmaya ISU üzerinden aldıkları davetle katılmışlardı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda uzun programı 17. sırada tamamlayan Buz Dansı sporcularımız PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanmıştı.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Müdüründen İzin Almadan Bankaya Giden İşçi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar
- Bakan Arslan: Açılıştan 24 Saat Sonra Uçuşlar Atatürk Havalimanı'ndan Yeni Havalimanına Aktarılacak
- Abd Borsalarının Çöküşü Zenginlere, 16 Milyar Dolara Mal Oldu
- Qualcomm,Broadcom'un 121 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Reddetti
- Vakko, Araplara Satılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar