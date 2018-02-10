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Dünya, olimpiyatlarda Türk çifti izleyecek

DÜNYA, OLİMPİYATLARDA TÜRK ÇİFTİ İZLEYECEK

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarında gözler, artistik patinaj branşında Türkiye'yi temsil edecek Alper Uçar - Alisa Agafonova'nın üzerinde olacak.

Tarih : 10 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Dünya, Olimpiyatlarda Türk Çifti İzleyecek(6/10)2

Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları tüm heyecanıyla başlarken, ülkemizi temsil eden 8 sporcu arasından Alper Uçar ve Alisa Agafonova çiftinin performansı merakla bekleniyor.

Dünyaca ünlü 'Business Insider'ın derlediği haberde, Kış Olimpiyatları'nda dikkat edilmesi gereken sporcular arasında yer alan çift, artistik patinaj branşında ülkemiz adına yarışacak.

"BAŞARILI SONUÇLARLA DÖNMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yarışmalar öncesinde açıklama yapan ikili, "Her sporcunun hayali olan Olimpiyat Oyunlarına Sochi 2014'ün ardından ikinci kez katılıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Ülkemize başarılı sonuçlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca çiftin performanslarını sergilerken "How Deep Is Your Love" şarkısının çalacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCE RUSYA'DA YARIŞTILAR

Daha önce Rusya'daki Artistik Buz Pateni Rostelecom cup Senior Grand Prix'inde yarışan Türk çift, Moskova'da düzenlenen yarışmaya ISU üzerinden aldıkları davetle katılmışlardı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda uzun programı 17. sırada tamamlayan Buz Dansı sporcularımız PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanmıştı.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Olimpiyatlarda  Türk  Çifti  İzleyecek    haber

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