DÜNYA, NASA'DAN YAPILACAK AÇIKLAMAYA KİLİTLENDİ
Mars'ta "sıvı halde su bulunduğu" açıklamasıyla bilim dünyasını sarsan NASA, bugün Kızıl Gezegen'le ilgili yeni bir bulgu paylaşacak.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın yörüngesinde seyreden MAVEN (Mars Atmosfer ve Değişken Oluşum) isimli aracın elde ettiği yeni bulguları bugün Türkiye saatiyle akşam 9'da tüm dünyayla paylaşmaya hazırlanıyor.
MAVEN dünyadan 18 Kasım 2013'te fırlatılmış, 22 Eylül 2014'te ise Mars'ın yörüngesine girmişti. Uzay mekiğinin görevi Mars'ta atmosferin birkaç milyar yıl içinde nasıl kaybolduğunu araştırmaktı.
Bugün yapılacak duyurunun Mars'ın atmosferiyle ilgili olacağı biliniyor.
NASA'nın Washington'daki merkezinde açıklamanın yapılacağı oturum internetten canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler #AskNASA (NASA'ya sor) etiketiyle Twitter'dan sorularıyla oturuma katılabilecek.
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