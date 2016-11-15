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dünya, myanmar'a düşen bu gizemli cismi konuşuyor!

DÜNYA, MYANMAR'A DÜŞEN BU GİZEMLİ CİSMİ KONUŞUYOR!

Myanmar'da dağlık bölgeye 10 Kasım günü gizemli bir cismin düştüğü açıklandı.

Tarih : 15 Kasım 2016, 13:14
Puan Ver : Dünya, Myanmar'a Düşen Bu Gizemli Cismi Konuşuyor!(5/10)5


Ne olduğu anlaşılamayan silindir şekilli metal nesne 3,5 metreye 1,5 metre boyutunda.



Lone Khin köyü yakınlarında düşen cisim bir yeşimtaşı madeni yakınlarında bulundu.Görgü tanıkları sabah saatlerinde gürültülü bir patlama sesi ve sallantıyla uyandı.



Ne olduğunu anlamaya çalışan köylüler gizemli cismi buldu.



Hiç kimsenin yaralanmadığı olaydan sonra havada yanık kokusu olduğu belirtiliyor.



Myanmar Times'a konuşan görgü tanıkları önce savaş çıktığını zannettiklerini evlerinin sallandığını söyledi.



Bir uçağın motoruna benzeyen cisimde birçok bakır kablo bulunuyor.



 



kaynak:sonhaber








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