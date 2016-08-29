O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DÜNYA MECLİSLERİNDEN TBMM'YE DESTEK


DÜNYA MECLİSLERİNDEN TBMM'YE DESTEK
Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:17
Puan Ver : Dünya Meclislerinden Tbmm'ye Destek(0/10)


Uluslararası Parlamenter birlikleri, yaşanan darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını göstermek amacıyla, 1 Eylül'de TBMM'ye ziyarette bulunmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz'da bombaların hedefi olan Meclis'i ziyaret edecek olan birlik başkanlarının, darbeye karşı TBMM iradesine destek çıkan ortak bir bildiriye imza atmaları da bekleniyor.



TÜRKİYE'YE GELİYORLAR



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı, Avrupa Parlamentosu Başkanı, İslam Ülkeleri Paralmenterler Asamblesi Başkanı, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanvekili, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Başkanı, Güneydoğu Avrupa Parlamenterler Asamblesi Başkanı, TURK Pa Başkanvekili, Akdeniz İçin Birlik Asamblesi Başkanvekili, TBMM için dayanışma amacıyla 1 Eylül'de Türkiye'ye gelecek.








Etiketler: Dünya  Meclislerinden  Tbmm  Ye  Destek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER