

Uluslararası Parlamenter birlikleri, yaşanan darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını göstermek amacıyla, 1 Eylül'de TBMM'ye ziyarette bulunmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz'da bombaların hedefi olan Meclis'i ziyaret edecek olan birlik başkanlarının, darbeye karşı TBMM iradesine destek çıkan ortak bir bildiriye imza atmaları da bekleniyor.







TÜRKİYE'YE GELİYORLAR







Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı, Avrupa Parlamentosu Başkanı, İslam Ülkeleri Paralmenterler Asamblesi Başkanı, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanvekili, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Başkanı, Güneydoğu Avrupa Parlamenterler Asamblesi Başkanı, TURK Pa Başkanvekili, Akdeniz İçin Birlik Asamblesi Başkanvekili, TBMM için dayanışma amacıyla 1 Eylül'de Türkiye'ye gelecek.