DÜNYA LİDERLERİNDEN FRANSA'DAKİ SALDIRIYA KINAMA
Fransa'daki saldırı için kim ne dedi?
Fransa'daki saldırı için kim ne dedi?
Fransa'nın Nice kentinde kamyonla düzenlenen ve 84 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı dünya liderleri tarafından nefretle kınandı. Saldırıyı kınayan ABD Başkanı Obama, "Her türlü yardıma hazırız" mesajı verdi. Putin, Hollande taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık dışı saldırıyı kınıyorum" mesajı yayınladı
OBAMA: HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ
ABD Başkanı Barack Obama, Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.Nice'teki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama, Nice kentinde düzinelerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan “korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını” belirtti. Dualarının hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle olduğunu ifade eden Obama, yaralılara da acil şifalar diledi.
Obama, Fransız yetkililere saldırının soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi konusunda ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduklarını ilettiklerini kaydetti. ABD Başkanı Obama, saldırı karşısında en eski müttefikleri Fransa ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.
TUSK: FRANSA YALNIZ BIRAKILMAYACAK
Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk saldırıdan dehşetle sarsıldığını belirterek, "saldırıda ölenlerin aileleri, Fransa halkı ve Fransa hükümetinin şiddet ve nefretle mücadelesinde yalnız bırakılmayacağını' dile getirdi.
JUNCKER: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa ve Avrupa dışında sürdürdüğü terör ile mücadelesinde Frransa'nın yanında olduklarını ve saldırının Ulusal Gün'de düzenlenmiş olmasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.
ERDOĞAN: İNSANLIK DIŞI SALDIRIYI KINIYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki terör saldırısına ilişkin, "Pek çok terör saldırısına maruz kalmış bir ülke olarak, Fransa'yı ve Fransız halkının duygularını gayet iyi anlıyoruz. Terör saldırısı olduğu değerlendirilen bu barbarca eylem, terörizme karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele verilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.
Terörün dini, ırkı ve milliyetinin olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bu hunharca eylemi gerçekleştirenlerin de insanlıkla bir ilgisi yoktur. Bu barbarların esas itibariyle bu dünyada bir yeri de yoktur ve olmamalıdır." diye konuştu.
PUTİN'DEN HOLLANDE'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nice'te 84 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Fransa'daki saldırıyı kınadığı belirtildi.
MERKEL: TERÖRİZME KARŞI FRANSA'NIN YANINDAYIZ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadı. Merkel, Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) nedeniyle bulunduğu Moğolistan'da yaptığı açıklamada saldırıyı yorumlamak için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirtti. Almanya Başbakanı Merkel günün dayanışma günü olduğunu vurgulayarak, "Almanya terörizme karşı Fransa'nın yanındadır' dedi. Merkel terörizmle mücadeleyi tüm zorluklarına rağmen kazanacaklarını vurguladı.
BELÇİKA BAŞBAKANI MİCHEL: DUYGU YÜKLÜYÜM
Belçika Başbakanı Charles Michel de sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, düşüncelerinin dost Fransız halkı ve alçak saldırıda hayatını kaybedenlerle birlikte olduğunu kaydederek, Nice'teki saldırıdan dolayı derin üzüntülü ve duygu yüklü olduğunu kaydetti.
POROŞENKO: ŞOKTAYIM
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Twitter hesabından Fransızca açılama yapan Poroşenko, "Nice kentinde korkunç saldırı. Şoktayım. Bütün Ukrayna halkı ile birlikte Fransa'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
JOHNSON: SARSILDIM VE ÜZÜLDÜM
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısıyla "sarsıldığını ve üzüldüğünü" belirtti.
Johnson, saldırıyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Nice'deki olaylar ve korkunç can kaybı nedeniyle sarsıldım ve üzüldüm." ifadesini kullandı.Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Başbakan Theresa May'in "korkunç olayla" ilgili sürekli bilgi aldığı belirtilerek, May'in olay nedeniyle "sarsıldığı ve kaygılandığı" dile getirildi.Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Nice'deki İngiliz vatandaşları ve aileleri için kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu.
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