

ERDOĞAN: İNSANLIK DIŞI SALDIRIYI KINIYORUM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki terör saldırısına ilişkin, "Pek çok terör saldırısına maruz kalmış bir ülke olarak, Fransa'yı ve Fransız halkının duygularını gayet iyi anlıyoruz. Terör saldırısı olduğu değerlendirilen bu barbarca eylem, terörizme karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele verilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.







Terörün dini, ırkı ve milliyetinin olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bu hunharca eylemi gerçekleştirenlerin de insanlıkla bir ilgisi yoktur. Bu barbarların esas itibariyle bu dünyada bir yeri de yoktur ve olmamalıdır." diye konuştu.