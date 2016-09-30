O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DÜNYA LİDERLERİ İSRAİL'DE TOPLANDI


DÜNYA LİDERLERİ İSRAİL'DE TOPLANDI
Tarih : 30 Eylül 2016, 11:20
Puan Ver : Dünya Liderleri İsrail'de Toplandı(0/10)


 93 yaşında ölen Şimon Peres için cenaze töreni Kudüs'te yapılıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Peres'in cenaze törenine 20 ülkenin devlet başkanı ile 15 ülkenin dışişleri bakanının katıldığını duyurdu.



 Kudüs'teki cenaze törenine ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere'den Prens Charles, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD eski Başkanı Bill Clinton da katılıyor.



 Törende Türkiye'yi BM Daimi Temsilciliği'ne atanan eski Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu temsil ediyor.



 Yurtdışından 3 bin konuğun katıldığı cenaze töreni için İsrail yoğun güvenlik önlemleri aldı. Törende güvenliği 7 bin güvenlik görevlisi sağlıyor.



 Nobel Barış Ödülü sahibi Şimon Peres törenin ardından Herzlberg Ulusal Mezarlığı'na, 1995 yılında öldürülen Başbakan İzak Rabin'ın mezarının yanına defnedilecek.








Etiketler: Dünya  Liderleri  İsrail  De  Toplandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER