

93 yaşında ölen Şimon Peres için cenaze töreni Kudüs'te yapılıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Peres'in cenaze törenine 20 ülkenin devlet başkanı ile 15 ülkenin dışişleri bakanının katıldığını duyurdu.







Kudüs'teki cenaze törenine ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere'den Prens Charles, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD eski Başkanı Bill Clinton da katılıyor.







Törende Türkiye'yi BM Daimi Temsilciliği'ne atanan eski Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu temsil ediyor.







Yurtdışından 3 bin konuğun katıldığı cenaze töreni için İsrail yoğun güvenlik önlemleri aldı. Törende güvenliği 7 bin güvenlik görevlisi sağlıyor.







Nobel Barış Ödülü sahibi Şimon Peres törenin ardından Herzlberg Ulusal Mezarlığı'na, 1995 yılında öldürülen Başbakan İzak Rabin'ın mezarının yanına defnedilecek.