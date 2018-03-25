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Dünya Kupasında Kalecileri Bekleyen Tehlike: Telstar
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Dünya Kupasında Kalecileri Bekleyen Tehlike: Telstar

DÜNYA KUPASINDA KALECİLERİ BEKLEYEN TEHLİKE: TELSTAR

Adidas'ın Dünya Kupası için yeniden tasarladığı efsane top "Telstar" şimdiden kalecilerin korkulu rüyası haline geldi. İspanya'nın başarılı file bekçileri topun kontrolünün zor olduğundan yakındı.

Tarih : 25 Mart 2018, 08:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Kalecileri Bekleyen Tehlike: Telstar(9/10)5

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde İspanyol kaleciler David de Gea, Pepe Reina ve Marc-Andre ter Stegen, turnuvada kullanılacak topla ilgili şikayetlerde bulundu.

Almanya ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasının ardından konuşan başarılı eldivenler, kalecilerin bu topla büyük sorunlar yaşayabileceklerine dikkat çekti. 1970 ve 1974 Dünya Kupası'nda kullanılan "Adidas Telstar" modelinin yeniden tasarlanmasıyla oluşturulan futbol topu geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılmıştı.

"PLASTİK TOPUN TUTULMASINI ZORLAŞTIRIYOR"

Konu hakkında açıklama yapan Reina, "Garip şeyler yapıyor, uçuşu tahmin edilemez ve üzerinde iyileştirilmesi gereken çok yer var. Sizinle bahse girerim ki Rusya'da 35'ten fazla uzaktan gol göreceğiz. Çünkü antrenman yapmak imkansız. Ve üzerindeki plastik topun tutulmasını zorlaştırıyor" dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK GARİP BİR TOP"

Manchester United'ın kalecisi De Gea ise, "Gerçekten garip bir top. Çok daha iyisi yapılabilirdi" ifadelerini kullanırken Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen, "Çok hareket ediyor. Ama bence, bununla çalışmaya alışmamız gerekecek ve Dünya Kupası başlamadan önce olabildiğince çabuk kavramaya çalışacağız. Başka seçeneğimiz yok." şeklinde konuştu. (Skor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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