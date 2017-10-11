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Dünya Kupasına katılan takımın değeri, 1 Cenk Tosun etmiyor

DÜNYA KUPASINA KATILAN TAKIMIN DEĞERİ, 1 CENK TOSUN ETMİYOR

Tarihinde ilk kez Dünya Kupasına katılma hakkı kazanan Panama Milli Takımının piyasa değeri, forvet oyuncumuz Cenk Tosun kadar etmiyor.

Tarih : 11 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor(5/10)1

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Panama Milli Takımı'nın piyasa değeri sadece 8 milyon euro! Yani Cenk Tosun'a biçilen piyasa değerinin bile altında...

Panama'nın en değerli oyuncusu 800 bin euro değer biçilen 33 yaşındaki Roberto Nurse. 30 yaşında milli formayı giymeye başlayan santrfor, Meksika'da 2. lig takımı Mineros de Zacatecas'ta forma giyiyor. Elemeleri geçen milli takım aday kadrosunda tam 10 futbolcu ise 30 yaş üstünde.

İNGİLİZLER CENK İÇİN 12 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞTİ

İngiliz ekiplerinden Crystal Palace, geçtiğimiz transfer döneminin son gününde golcü oyuncu için 12 milyon euro teklif etmiş ancak Beşiktaş'tan ret cevabı almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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