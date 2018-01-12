DÜNYA KUPASINA KATILACAK OLAN İRAN MİLLİ TAKIMI YILMAZ VURAL'A TEKLİFTE BULUNDU
Tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, Dünya Kupası'na katılacak olan İran Milli Takımından teklif aldığını açıkladı.
Türk futbolunun fenomen isimlerinden Yılmaz Vural, aldığı teklifler ile alakalı yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Vural, 12 takımdan teklif aldığını belirtirken Dünya Kupası'na gidecek İran Milli Takımının da kendisine teklif getirdiğini dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada birçok teklif aldığını belirtti. Hedefleri olan bir takımla anlaşmak istediğini söyleyen Vural, Dünya Kupası'na katılacak olan İran Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıkladı.
"İRAN'DAN İSTANBUL'A GELDİLER, GÖRÜŞTÜM"
"İran'dan İstanbul'a geldiler, görüştüm. Belki de gidebiliriz, bilmiyorum. İran Milli Takımı'nın Portekizli bir hocası vardı, Cezayir ile anlaşmış galiba. Böyle çok farklı bir durum var ortada, ama yurt dışı transferi çok kolay olmuyor, belli bir süreci var. Türkiye'de ligden birkaç takımla görüştüm. Bir alt ligden de hemen hemen 12 takımın başkanıyla görüştüm, olmadı. Hedef istiyor insan. Hep böyle ekonomik sıkıntıları olan, puanları silinen takımlar."
Kaynak: haberinburada
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