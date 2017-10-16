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Dünya Kupasına gidemeyen Türkiye, FIFA sıralamasında çakıldı

DÜNYA KUPASINA GİDEMEYEN TÜRKİYE, FIFA SIRALAMASINDA ÇAKILDI

Dünya Kupasına katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 6 basamak gerileyerek 33. sıraya düştü.

Tarih : 16 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Dünya Kupasına Gidemeyen Türkiye, Fıfa Sıralamasında Çakıldı(6/10)2

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak düşerek 33. sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 842 puanla 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 807 puanla 33'üncülüğe geriledi.

ZİRVEDE ALMANYA VAR

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Kasım'da açıklanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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