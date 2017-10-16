DÜNYA KUPASINA GİDEMEYEN TÜRKİYE, FIFA SIRALAMASINDA ÇAKILDI
Dünya Kupasına katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 6 basamak gerileyerek 33. sıraya düştü.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basamak düşerek 33. sırada yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 842 puanla 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 807 puanla 33'üncülüğe geriledi.
ZİRVEDE ALMANYA VAR
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Kasım'da açıklanacak.
Kaynak: haberinburada
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