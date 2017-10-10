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DÜNYA KUPASINA GİDEMEYEN MİLLİLERE TORBA TESELLİSİ


Dünya Kupasına gidemeyen millilere torba tesellisi
Tarih : 10 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Dünya Kupasına Gidemeyen Millilere Torba Tesellisi(8/10)4

Türkiye, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nun son karşılaşmasında Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Dünya Kupası macerasına tatsız bir şekilde veda etti.

Beraberliğe rağmen teselli bulduğumuz nokta ise 2. torbadaki yerimizi koruyacak olmamız oldu.

İLK 24'TE KALMAYI BAŞARDIK

Türkiye'nin Finlandiya'ya yenilmesi ve Macaristan'ın Faroe Adaları'nı mağlup etmesi halinde, milliler Euro 2020 Elemeleri'nde 3. torbaya gerileyecek ve UEFA Nations League'de C Ligi'nde mücadele edecekti.

Ancak 2-2'lik sonucun ardından Türkiye, UEFA sıralamasında 13-24 arasında kalmayı garantilerken Nations League'de de B Ligi'nde yer almayı garantiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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