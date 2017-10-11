DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN GİDECEK TAKIMLAR BELLİ OLDU
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tamamlandı. Turnuvaya direk katılan ve ikinci sırayı alıp play-off turu oynayacak takımlar belli oldu.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turuna kalan ekipler belli oldu.
Turnuvaya Avrupa'dan ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda doğrudan katılma hakkı kazandı.
4 TAKIM PLAY-OFF MAÇLARIYLA BELLİ OLACAK
Avrupa'dan katılacak diğer 4 takım, 9 gruptaki en iyi 8 ikinci arasında yer alan İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya, Yunanistan Hırvatistan arasında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak.
F Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Slovakya ise en kötü ikinci olduğu için play-off mücadelesinin dışında kaldı.
PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ 17 EKİM'DE
Play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
Play-off turunda ilk maçlar 9-11 Kasım, rövanş maçları ise 12-14 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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