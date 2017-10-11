Mide Bulandıran Trend Hızla Yayılıyor: Buruna Dikkat!
Danimarka, Türkiye'ye İade Etmediği Reina Saldırganının Suç Ortağını Serbest Bıraktı
Dünya Kupası'na Avrupa'dan Gidecek Takımlar Belli Oldu
Brezilyalı Taraftarlar, Takımlarının Şili'ye Yenilmesini İstiyor
Ab'den Skandal Karar! Terör Örgütü Pkk Yandaşları İçin Park Tahsis Edildi
Yıldız Oyuncudan Milli Takıma Buruk Veda
Kafalar İyice Karıştı: Tuğçe Kazaz Parti Mi Kuruyor
Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
Yunanistan Parlamentosu, 15 Yaşından Büyüklere Cinsiyet Değiştirme Hakkı Tanıdı!
Abd, Tutuklanan Elçilik Çalışanları Üzerinden Şantaj Yaptı: İlişkilerin Düzelmesi İçin Onları Serbest Bırakın!
Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
Son Dakika! Abd Dışişleri Bakanlığı: Vize Kararını Elçim Tek Başına Almadı, Beyaz Sarayla Koordineli
Vize Krizi Sonrası Tuğçe Kazaz'dan Beyin Yakan Öneri: Yasaklayın
Amerika Cehenneme Döndü! 15 Kişi Öldü, Binlerce Ev Kül Oldu
Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
Vize Kriziyle İlgili Abd'den Açıklama Geldi, Dolar Önce Yükseldi Sonra Geriledi
Katalonların Ardından İskoçlar Da Bağımsızlık Hevesine Kapıldı
Kuzey Koreli Hackerlar, Abd İle Güney Kore'nin Gizli Savaş Planlarını Çaldı!

Dünya Kupası'na Avrupa'dan gidecek takımlar belli oldu

DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN GİDECEK TAKIMLAR BELLİ OLDU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tamamlandı. Turnuvaya direk katılan ve ikinci sırayı alıp play-off turu oynayacak takımlar belli oldu.

Tarih : 11 Ekim 2017, 02:00
Puan Ver : Dünya Kupası'na Avrupa'dan Gidecek Takımlar Belli Oldu(9/10)5

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turuna kalan ekipler belli oldu.

Turnuvaya Avrupa'dan ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda doğrudan katılma hakkı kazandı.

4 TAKIM PLAY-OFF MAÇLARIYLA BELLİ OLACAK

Avrupa'dan katılacak diğer 4 takım, 9 gruptaki en iyi 8 ikinci arasında yer alan İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya, Yunanistan Hırvatistan arasında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak.

F Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Slovakya ise en kötü ikinci olduğu için play-off mücadelesinin dışında kaldı.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ 17 EKİM'DE

Play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Play-off turunda ilk maçlar 9-11 Kasım, rövanş maçları ise 12-14 Kasım tarihlerinde oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupası  Na  Avrupa  Dan  Gidecek  Takımlar  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER