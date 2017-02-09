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dünya kupası'na avrupa'dan 16 takım gidecek!

DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN 16 TAKIM GİDECEK!

UEFA, 48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16 Avrupa ülkesinin yer almasının teklif edileceğini açıkladı.

Tarih : 09 Şubat 2017, 16:35
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UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.



Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında UEFA İcra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa'dan en az 16 takımın katılmasını gerçekçi buluyorum. 16 grubun yer alacağı Dünya Kupası'nda her grupta bir Avrupa ülkesinin yer alması gerektiğini düşünüyorum ve böylece kalitelerini gösterebilirlerse tüm Avrupa takımları ikinci tura kalabilir." şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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