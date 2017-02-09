DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN 16 TAKIM GİDECEK!
UEFA, 48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16 Avrupa ülkesinin yer almasının teklif edileceğini açıkladı.
UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında UEFA İcra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa'dan en az 16 takımın katılmasını gerçekçi buluyorum. 16 grubun yer alacağı Dünya Kupası'nda her grupta bir Avrupa ülkesinin yer alması gerektiğini düşünüyorum ve böylece kalitelerini gösterebilirlerse tüm Avrupa takımları ikinci tura kalabilir." şeklinde konuştu.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar