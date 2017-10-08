DÜNYA KUPASINA 90+5'TE GİTTİLER
2018 FIFA Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu Elemeleri'nde mücadele eden Kosta Rika, sahasında Honduras ile 1-1 berabere kalarak organizasyona katılmaya hak kazandı.
Kosta Rika, başkent San Jose'deki Ulusal Stat'ta oynanan elemerin 9. hafta mücadelesinde, Honduras'ı ağırladı.
Honduras, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 66. dakikasında Eddie Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 90+5. dakikada Kendall Waston'un golüyle karşılık veren ev sahibi takım, 1-1'lik beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
GRUPTA 2. SIRAYI ALDILAR
Bu sonuçla elemelerin bitimine bir hafta kala puanını 16 yapan Kosta Rika, grup lideri Meksika'nın ardından Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasına katılma hakkı elde etti.
Daha önce 1990, 2002, 2006 ve 2014 olmak üzere 4 defa turnuvada yer alan Kosta Rika, tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
Elemelerden Dünya Kupasına doğrudan katılacak son takım ise 11 Ekim'de oynanacak 10. hafta maçlarının ardından ABD, Panama veya Honduras olacak.
Kaynak: haberinburada
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