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Dünya Kupası Sahibi İtalyan Futbolcu Zaccardo, İnternette İş Arıyor

DÜNYA KUPASI SAHİBİ İTALYAN FUTBOLCU ZACCARDO, İNTERNETTE İŞ ARIYOR

Dünya Kupası sahibi 35 yaşındaki İtalyan futbolcu Cristian Zaccardo, kulüp bulmak için internete ilan verdi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Dünya Kupası Sahibi İtalyan Futbolcu Zaccardo, İnternette İş Arıyor(7/10)3

Bir dönem Milan ve Wolfsburg formaları da giyen İtalyan oyuncu Cristian Zaccardo, yeni bir kulüp bulmak için internette bilgilerini paylaştı.

İş arama platformu olan LinkedIn'e kariyeriyle ilgili bilgileri ekleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Hala fizik olarak kendimi formda hissediyorum. 2 sezon daha üst seviyede oynayabilirim" yorumunu yazdı.

İtalyan stoper, geçtiğimiz sezonu Vicenza takımında geçirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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