Bir dönem Milan ve Wolfsburg formaları da giyen İtalyan oyuncu Cristian Zaccardo, yeni bir kulüp bulmak için internette bilgilerini paylaştı.

İş arama platformu olan LinkedIn'e kariyeriyle ilgili bilgileri ekleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Hala fizik olarak kendimi formda hissediyorum. 2 sezon daha üst seviyede oynayabilirim" yorumunu yazdı.

İtalyan stoper, geçtiğimiz sezonu Vicenza takımında geçirmişti.

Kaynak: haberinburada