Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası için inşa edilen 45 bin kişilik stat, öğle saatlerinde çıkan yangınla cayır cayır yandı.

Önümüzdeki yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için inşa edilen Nizhny Novgorod Stadı'nda çıkan yangın görenleri korkuttu.

Yerel saatle 13.30 civarında çıkan yangın, 45 bin kişilik stadın kapkara dumanlarla kaplanmasına neden oldu.

"STADIN BİTİŞ TARİHİNİ ETKİLEMEYECEK"

Olay hakkında açıklama yapan bir yetkili, "Yaşanan durumun stat inşaatının bitiş tarihini etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Acil Durum Bakanlığı sözcüsü ise, yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yangın nedeninin soruşturulduğunu duyurdu. Stat dışına taşan yoğun kara dumanlar sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada