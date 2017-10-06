Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Dünya Kupası için yapılan stat, cayır cayır yandı

DÜNYA KUPASI İÇİN YAPILAN STAT, CAYIR CAYIR YANDI

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası için inşa edilen 45 bin kişilik stat, öğle saatlerinde çıkan yangınla cayır cayır yandı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : Dünya Kupası İçin Yapılan Stat, Cayır Cayır Yandı(10/10)6

Önümüzdeki yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için inşa edilen Nizhny Novgorod Stadı'nda çıkan yangın görenleri korkuttu.

Yerel saatle 13.30 civarında çıkan yangın, 45 bin kişilik stadın kapkara dumanlarla kaplanmasına neden oldu.

"STADIN BİTİŞ TARİHİNİ ETKİLEMEYECEK"

Olay hakkında açıklama yapan bir yetkili, "Yaşanan durumun stat inşaatının bitiş tarihini etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Acil Durum Bakanlığı sözcüsü ise, yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yangın nedeninin soruşturulduğunu duyurdu. Stat dışına taşan yoğun kara dumanlar sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupası  İçin  Yapılan  Stat  Cayır  Cayır  Yandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER