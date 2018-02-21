Trt Devri Kapandı, İşte Şampiyonlar Liginin Yeni Kanalı
'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış
Çikolata Sevenlere Kötü Haber! 40 Yıl İçinde Tükenebilir
Düğün Fotoğrafçısı Gelini Bırakıp Nedimelerin Uygunsuz Anlarını Çekti
Gelin-Kaynanalı Uyuşturucu Çetesi Çökertildi
Apple'ın Güvenlik Açığını Bulan Türk Öğrenci, Teşekkür Listesine Girdi
Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz
2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak
Müjde Geldi, Yıldız Futbolcu Antrenmana Çıktı
Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti
Kuzey Irak Şehidinin Babasını, 2015'te Şehit Düşen Dağlıca Şehidinin Babası Teselli Etti
Yarım Saatlik Yol İçin Turiste İstanbul'u Dolaştırdı, 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Dün Akşam Afrin'de Neler Yaşandığını Tüm Ayrıntılarıyla Anlattı
Ünlü Ekonomistten Bitcoin Uyarısı: Tarihin En Zeki Tezgahı
Türkiye'de Ocak Ayında 97 Binden Fazla Konut Satıldı
Yeni Dönem Başlıyor! Cezayı Ödemeyen Çıkış Yapamayacak
Rusya'nın Afrin Çağrısına Türkiye'den İlk Yanıt
Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
Pyd Esad'la Terörist Koridoru İçin Stratejik Tel Rıfat'ı Görüşüyor
Kuzey Irak Şehidinin Ateşi Antalya'yı Yaktı

Dünya Kupası hayali bitmek üzere

DÜNYA KUPASI HAYALİ BİTMEK ÜZERE

Brezilya basını, Rusya'daki Dünya Kupası için davet bekleyen Talisca'nın işinin çok zor olduğunu yazdı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 11:40
Puan Ver : Dünya Kupası Hayali Bitmek Üzere(5/10)1

Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası finallerinde Brezilya kadrosunda yer almayı hayal eden Talisca'nın işinin çok zor olduğu belirtildi.

"ONUN YERİNDEKİ ALTERNATİF OYUNCULAR ÇOK FORMDA"

Brezilya basını, bu oyuncuyu bir süredir milli takım yetkililerinin takip ettiğini ve performansından etkilendiğini vurgularken, "Ancak buna rağmen Talisca'nın Rusya yolu dikenli. Çünkü onun yerindeki alternatif oyuncular çok formda marka isimler. İşi çok zor" değerlendirmesini yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupası  Hayali  Bitmek  Üzere    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER