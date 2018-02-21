DÜNYA KUPASI HAYALİ BİTMEK ÜZERE
Brezilya basını, Rusya'daki Dünya Kupası için davet bekleyen Talisca'nın işinin çok zor olduğunu yazdı.
Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası finallerinde Brezilya kadrosunda yer almayı hayal eden Talisca'nın işinin çok zor olduğu belirtildi.
"ONUN YERİNDEKİ ALTERNATİF OYUNCULAR ÇOK FORMDA"
Brezilya basını, bu oyuncuyu bir süredir milli takım yetkililerinin takip ettiğini ve performansından etkilendiğini vurgularken, "Ancak buna rağmen Talisca'nın Rusya yolu dikenli. Çünkü onun yerindeki alternatif oyuncular çok formda marka isimler. İşi çok zor" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: haberinburada
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