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Dünya Kupası Elemelerinde Norveç, San Marino'yu Gole Boğdu: 8-0

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE NORVEÇ, SAN MARİNO'YU GOLE BOĞDU: 8-0

Dünya Kupası Elemelerinde Norveç, Galatasaraylı Linnes'in de gol attığı maçta San Marino'yu 8-0 mağlup etti.

Tarih : 06 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Dünya Kupası Elemelerinde Norveç, San Marino'yu Gole Boğdu: 8-0(8/10)4

2018 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Norveç, San Marino'yu 8-0 mağlup etti. Galatasaraylı Martin Linnes 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Markus Henriksen, 14 ve 17. dakikalarda King, 39, 48 ve 68. dakilarda Elyounoussi, 58. dakikada Selnaes ve 86. dakikada Linnes'ten geldi.

Norveç bu skorla 10 puanla 4. sıraya yükselirken, San Marino 0 puanla son sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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