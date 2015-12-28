

Dünya Kalite Ödülleri 16 Aralık'de 4th World Quality Summit kapsamında Hotel Sunroute Plaza Shinjuku Tokyo /Japonya 'da sahiplerini buldu. Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden inovasyona yönelik başarıları ilke edinen kurum ve kuruluşların davet edildiği zirve bu yıl Tokyo'da gerçekleştirildi. 15 Aralık- 18 Aralık 2015 tarihleri arasında Uluslararsı Diplomatlar Birliği ile Hotel Sunroute Plaza Shinjuku'da 4th World Quality Summit kapsamında, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri Japonya'daki meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya gelindi.



İş dünyamızın önde gelen temsilcileri, dünya pazarlarında, pazar payını arttırabilmek, kalite ve inovasyon konusunda deneyimlerini paylaşarak Tokyo'da meslektaşları ile bir araya geldiler. 4 th World Quality Summit, AR-GE ve buna bağlı olarak oluşturulacak kalite ve inovasyon tanımını yeniden şekillendirirken üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını Hotel Sunroute Plaza Shinjuku'da katılımcılarla paylaşabilme imkanı bulunmuştur.



Hotel Sunroute Plaza Shinjuku'da , gerçekleştirilen 4. Dünya Kalite Konferansı'nda, devlet ve özel sektör temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bürokrasinin önde gelen isimleri yaptıkları konuşmalar ile imalat ve hizmet sektörünün geleceğine yönelik önemli mesajlar verdiler. Türkiye, tüm dünya ülkeleri içinde önemli bir pazar ve fırsatlar ülkesidir ve Türkiye'nin dünyada lider ülkeler arasındaki yerini alması en büyük hedefimizdir.







