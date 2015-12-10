

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerden, bireysel olarak kanun önünde eşit ve serbest şekilde yararlanmalarının, Türkiye'nin siyasal ve toplumsal kültürünün dayandığı temellerden biri olduğunu belirtti.



Bakan Bozkır, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında tüm insanlık için evrensel bir rehber vazifesi gördüğünü kaydetti.



"Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden, bireysel olarak kanun önünde eşit ve serbest şekilde yararlanmaları siyasal ve toplumsal kültürümüzün dayandığı temellerden biri olmuştur" ifadesini kullanan Bozkır, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan ve geliştiren uluslararası belge ve inisiyatiflerin Türkiye tarafından her zaman desteklendiğini vurguladı.



İnsan hakları alanında kurumsallaşmanın siyasi reform sürecinin önemli bir boyutunu oluşturduğunun altını çizen Bozkır, AB'ye üyelik yolundaki Türkiye'de insan haklarının kurumsal mekanizmalarla korunması ve geliştirilmesi yönündeki adımların en önemlilerinden birinin, 2010 Anayasa Değişiklik Paketi olduğunu hatırlattı.



Bozkır, bu paketle Türkiye'nin hem demokrasi ve insan hakları alanındaki gelişimine katkı sağlanmasının hem de AB'ye katılım sürecinin gerekliliklerini karşılayarak üyelik hedefine daha da yaklaşmanın hedeflendiğini vurguladı.



12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen Anayasa Değişiklik Paketi kapsamında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirildiğini ifade eden Bozkır, yine aynı paketle 1990'lı yıllardan bu yana kurulması gündemde olan ancak anayasal dayanağı olmadığı için kurulamayan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun anayasal dayanağının oluşturulduğuna ve 2012 yılında bu kurumun kurulmasıyla da başvuruların alındığına işaret etti.