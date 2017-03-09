

Fenomen dizi Game of Thrones dizisiyle dünya çapındaki şöhretini artıran Malta'daki ünlü Azure Window-Mavi Pencere, artık yok.







Mavi Pencere'nin şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü Twitter hesabından duyuran Malta Başbakanı Joseph Muscat, 'Yürek paralayıcı' dedi. Malta ordusunun havadan çektiği bir fotoğrafı paylaşan Muscat, zeminden çekilen bir kareye de yer verdi: "Yıllardır hazırlanan raporlar bu doğa harikasının doğal erozyona kurban olmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ediyordu, o acı gün geldi."







kaynak:milliyet