Opel, Peugeot Ve Citroen Grubunun Çatısına Dahil Oldu
Ülkemiz İçin Neden İyi Bir Yazılımcı Eğitimi Gerekli?
Selülitlerinizi Yemek Yiyerek Yok Edin!
Sanem Çelik İle Cem Öcal Kol Kola
Barcelona-Psg Maçının Türk Hakemine Tepki!
Nusret'in Yeni Numarası: Hongi
Kredi Kullananlar İçin Emsal Karar
Dünya Harikası Mavi Pencere Suya Gömüldü!
Ankara'da 500 Polisle Narkotik Uygulaması
Erken Rezervasyonda 'dolar Kuru Oyunu' İddiası
Bingöl'de Öldürülen Terörist Sayısı 11 Oldu
Diyarbakır'dan Acı Haber: 1 Şehit
Kılıçdaoğlu, Neye 'hayır' Dediğini Bilmiyor
Portekiz'de Cristiano Ronaldo Havaalanı Tartışması
Tedavi Edilmezse Körlükle Sonuçlanabiliyor!
Fatmagül Fakı, Acun'un İzinde!
Kanada'da Musluklardan Pembe Su Aktı
Bifouma İdmana Çıkmadı
Milyonlarca Çalışana Yıllık İzin Müjdesi!
Erdoğan'ın Almanya Mitingi İle İlgili Önemli Açıklama

dünya harikası mavi pencere suya gömüldü!

DÜNYA HARİKASI MAVİ PENCERE SUYA GÖMÜLDÜ!

Malta'nın ünlü kaya kemeri, şiddetli fırtına ve dev dalgalara dayanamayarak çöktü. Azure Penceresi, Game of Thrones dizisinin çekildiği yerlerden biriydi.

Tarih : 09 Mart 2017, 09:27
Puan Ver : Dünya Harikası Mavi Pencere Suya Gömüldü!(8/10)10


Fenomen dizi Game of Thrones dizisiyle dünya çapındaki şöhretini artıran Malta'daki ünlü Azure Window-Mavi Pencere, artık yok.



Mavi Pencere'nin şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü Twitter hesabından duyuran Malta Başbakanı Joseph Muscat, 'Yürek paralayıcı' dedi. Malta ordusunun havadan çektiği bir fotoğrafı paylaşan Muscat, zeminden çekilen bir kareye de yer verdi: "Yıllardır hazırlanan raporlar bu doğa harikasının doğal erozyona kurban olmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ediyordu, o acı gün geldi."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dünya  Harikası  Mavi  Pencere  Suya  Gömüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER