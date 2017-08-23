DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA RIZA KAYAALP, ALTIN MADALYA KAZANDI
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, finalde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
3. KEZ ŞAMPİYONLUK GELDİ
Yarı finalde Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds'i geçen ardından altın madalya maçında Heiki Nabi'yi yenen Rıza, kariyerinde 2011 ve 2015'in ardından üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
7 DE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR
2016 Rio Olimpiyatları'nda ikinci olan Rıza Kayaalp, 2011 (İstanbul) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında gerçekleştirilen dünya şampiyonalarında da kürsünün ilk basamağında yer almıştı.
Fransa'da Metehan Başar'ın ardından Türkiye'ye ikinci altın madalyasını kazandıran Türk sporcunun kariyerinde ayrıca 7 Avrupa şampiyonluğu buluyor.
Rıza Kayaalp, Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Özbekistanlı Muminjon Abdullaev'i 2-0, çeyrek finalde Belaruslu Kiryl Hryschanka'yı 3-1, yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 mağlup etmişti.
Kaynak: haberinburada
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