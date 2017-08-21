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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar, Altın Madalya Kazandı

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA METEHAN BAŞAR, ALTIN MADALYA KAZANDI

Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar, Alman rakibi Denis Maksymilian Kudla'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar, Altın Madalya Kazandı(10/10)6

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Metehan Başar, finalde Alman rakibi Denis Maksymilian Kudla ile karşılaştı.

ALTIN MADALYA BİZE GELDİ

Sırbistan'da mayıs ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan mili güreşçi, akşam seansında rakibini 2-1 yenen milli güreşçimiz Metehan, altın madalya kazandı.

İLK MAÇINDA BELARUSLU RAKİBİNİ İNDİRDİ

Grekoromen stil 85 kiloda Türkiye'yi temsil eden Metehan, ilk maçında Belaruslu Javid Hamzatau'yu 7-0 yendi.

ÇOK RAHAT ÇEYREK FİNALE

İkinci turda Kırgızistanlı Azat Beishebekov, üçüncü turda da Bulgar Nikolay Nikolaev Bayryakov'u 4-1'le geçen milli sporcu, çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde Gürcistan'dan Roberti Kobliashvili'yi 4-1 mağlup eden Metehan, yarı finalde Rus rakibi Davit Chakvetadze'yi 4-2 yenerek, adını finale yazdırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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