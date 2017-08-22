DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA ATAKAN YÜKSEL, BRONZ MADALYA KAZANDI
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 66 kiloda Türkiye'yi temsil eden Atakan Yüksel, bronz madalya kazandı.
RAKİPLERİNİ BİR BİR İNDİRDİ
Grekoromen stil 66 kiloda mücadele eden Atakan, ilk maçında Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e 2-1 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. İlk repesaj maçında Çekya'dan Michal Novak'ı 7-1 mağlup eden Atakan, ardından Hırvat güreşçi Danijel Janecic'i de 2-1'le geçti.
Milli güreşçi, akşam seansında İranlı Mohammad Hossein Elyasi ile bronz madalya mücadelesi verdi. Atakan Yüksel İranlı rakibini 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Kaynak: haberinburada
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