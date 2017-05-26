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dünya genelinde telefon satışları ne durumda?

DÜNYA GENELİNDE TELEFON SATIŞLARI NE DURUMDA?

Gartner'in yayınladığı yeni rapor dünya genelinde telefon satışlarının ne durumda olduğunu ortaya çıkardı. Çinli telefon üreticileri yükselişini sürdürüyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 10:08
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Gartner'in yayınladığı yeni rapor dünya genelinde telefon satışlarının ne durumda olduğunu ortaya çıkardı. Çinli telefon üreticileri yükselişini sürdürüyor.



Araştırma şirketi Gartner akıllı telefon dünyası ile ilgili son raporunu yayınladı. Şirketin son raporuna göre 2017'nin ilk çeyreğinde dünya genelinde akıllı telefon satışları 380 milyonu aştı. Bu da 2016'nın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 9.1'lik artış anlamına geliyor. Bu artışın sebebi tüm dünyada kullanıcıların daha fazla yeni telefon almaya başlaması.



Kullanıcıların daha fazla yeni telefon alması en çok Çinli telefon üreticilerine yaradı. Huawei, Oppo ve Vivo gibi Çinli telefon üreticileri pazar payını önemli ölçüde arttı. Genel olarak Çinli telefon üreticilerinin pazar payı yüzde 7 artarak yüzde 24'e ulaştı. Düşük maliyete oldukça iyi teknik özellikler sunan Çinli telefon üreticileri bu sayede özellikle gelişmekte olan pazarlarda kullanıcıları cezbetmeyi başardı.



Yüzde 20.7 pazar payına sahip Samsung dünya genelinde en çok telefon satan şirket olurken, onu Amerikalı teknoloji devi Apple izledi. Ancak her iki şirketin de pazar payı düşüş yaşadı. Bunun sebebi biraz önce bahsettiğimiz Çinli üreticilerinin yükselişi.



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