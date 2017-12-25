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Dünya futbolunu yıkan ölüm

DÜNYA FUTBOLUNU YIKAN ÖLÜM

Portekiz ekibi Boavista'nın genç futbolcusu Edu Ferreira, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 25 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Dünya Futbolunu Yıkan Ölüm(9/10)5

Portekiz ekibi Boavista'nın 20 yaşındaki futbolcusu Edu Ferreira, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl kasım ayında kanser teşhisi konulan Portekizli oyuncu Ferreira'nın Porto kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

FORVET OYNUYORDU

Boavista'nın altyapısında yetişen ve geçen sezon A takıma yükselen Ferreira, forvet pozisyonunda görev yapıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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