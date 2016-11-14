

Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hamzaoğlu, diyabet komplikasyonları için tarama yapılmasının tüm diyabet tiplerinin yönetiminde önemli olduğunu bildirdi.







Hamzaoğlu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Diyabet Federasyonunun bu yıl belirlediği tema ile diyabetin erken tanısı için taramanın önemine işaret ederek, erken tanı ile komplikasyon risklerinin azaltılabileceğine dikkati çekti.







Tip 2 diyabet taramasının komplikasyon riskini önlemek açısından önemli olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:







"Tip 2 diyabetli bireylerin büyük çoğunluğu uzun süre hastalığın farkında olmadan yaşamaktadır. Diyabetliler tanı aldıklarında komplikasyonlar uzun süre önce ortaya çıkmış olmaktadır. Yaşam tarzı değişiklikleri ile 2040 yılına kadar 160 milyon diyabetin geciktirilebileceği veya önlenebileceği öngörülmektedir. Birçok ülkede sağlıksız beslenme ve fiziksel olarak inaktif yaşam tarzı, çocuk ve gençlerde de tip 2 diyabet görülme riskini küresel halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Küresel sağlık harcamalarının yüzde 12'si yetişkin diyabetli bireyler için harcanmaktadır."







Hamzaoğlu, diyabet komplikasyonları için tarama yapılmasının tüm diyabet tiplerinin yönetiminde önemli olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:







"Diyabetli her iki kişiden birinin tanı almadığı bilinmektedir. Bu durum kişileri sakatlık ve erken ölüme neden olan komplikasyonlara karşı elverişli hale getirmektedir. Diyabette tanının gecikmesi demek, tip 2 diyabetli bireylerin komplikasyonlardan en az biri ile karşılaşması anlamına gelir. Birçok ülkede diyabet körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve ayak, bacak kayıplarının en önemli nedenidir. Optimal sağlığı sağlamak için diyabetin etkin yönetiminde en önemli nokta, diyabet komplikasyonlarının taranmasıdır."







2015 yılında 415 milyon diyabetlinin üçte birinde göz hastalığının geliştiğini belirten Hamzaoğlu, "Diyabet ve komplikasyonlarının tedavisi birinci basamak sağlık hizmetlerinde başlamalıdır ve bu hizmetler diyabetik retinopati taramasını içermelidir. İyi diyabet yönetimi ve tarama ile diyabete bağlı görme bozukluğu ve körlük önlenebilir." ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet