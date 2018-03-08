DÜNYA DEVLERİ, BERKE ÖZER İÇİN SIRAYA GİRDİ
Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i kadrosuna katmakı için Barcelona, Juventus ve Dortmund girişimlere başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bir başka yıldız daha çıkarmaya hazırlanıyor. Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer, Avrupa devlerinin radarına girdi.
Fransız basınının haberine göre Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea ve PSV Eindhoven, Berke Özer'i transfer etme yarışına girdi.
TRANSFER DÖNEMİNDE İMZAYI ATACAK!
18 yaşındaki kaleciyle Dortmund'un iletişime geçtiği ve 1.90 boyundaki kalecinin yaz transfer döneminde Avrupa'nın dev takımlarından birisi ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Altınordu ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Berke Özer, bu sezon İzmir ekbinin kalesini 6 kez korudu. Türkiye U17 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Berke'nin ismi transferde üç büyüklerle de anılıyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar