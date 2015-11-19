





17-25 Aralık'la başlayan hukuksuzluk furyası hız kesmeden büyüyor. Ekonomistlerin hiç bir uyarısı göze alınmadan gerçekleştirilen hukuksuzluklara bir yenisi daha eklendi.







Dünyanın en en geniş operatör ağına sahip dünya devi Vodafone'un Sakarya, Karasu Beledesi'nde bulunan çekim noktaları gerekçe bile gösterilmeden skandal bir biçimde devre dışı bırakıldı.







Olayın arkasından, Türkiye'de hizmet veren 3 büyük GDM şirketinden biri olan Vodafone Türkiye, Karasu Belediyesi tarafından hiçbir yargı kararı olmadan çekim noktalarının devre dışı bırakıldığını açıkladı.







Vodafone Türkiye'den "Karasu Belediyesi Mobil İletişimi Kesti" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:







"17 Kasım 2015 tarihi itibariyle Sakarya'ya bağlı Karasu Belediyesi'nde bulunan Vodafone çekim noktalarımız, Karasu Belediyesi tarafından hiçbir yargı kararı olmadan mühürlenerek devre dışı bırakılmıştır.







Ülkemizde çekim noktalarının kurulumunda, 2009 yılında Anayasa Mahkemesi'nin Telekomünikasyon Kanunu Ek 35. Maddesi'ni iptal etmesi ve iptal edilen maddenin yerine yenisinin gelmemesi nedeniyle operatörlere fiili müdahaleler gerçekleşmektedir. Vodafone Türkiye olarak çekim noktaları kurulumunu düzenleyen bir imar mevzuatı altyapısına acil ihtiyaç duyulduğunu uzun süredir dile getirmekteyiz. Mevcut durum Karasu Belediyesi tarafından istismar edilmiş ve yargı yoluna gidilmeden fiili olarak çekim noktalarının elektrikleri kesilmiştir.







Özellikle deprem bölgesi olan Karasu'da acil durumlarda halkın iletişimini sağlayacak olan mobil iletişim altyapısının hiçbir yargı kararı olmadan devre dışı bırakılmak suretiyle abonelerimizin iletişiminin kesilmesi, kabul edilebilecek bir durum değildir.







Anayasa ile güvence altına alınmış bir hak olan “Haberleşme Hürriyeti” ve Yasa'da ifade edilen “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir” ilkesine hizmet eden bir kurum olarak, Karasu halkının iletişim özgürlüğüne haksız bir müdahalede bulunulduğunu düşünmekteyiz. Vodafone Türkiye olarak, Karasu Belediyesi'nin bu müdahalesine karşın idari ve yasal süreci başlatmış ve bu fiili davranışın sonuçlarının ne olacağını Belediye'ye yazılı olarak bildirmiş bulunmaktayız.







Müşterilerimizin kesintisiz iletişimlerine devam edebilmeleri için konuyu yakından takip etmekte ve sağduyulu bir çözüm üretilmesi için Belediye ve ilgili otoriteler nezdinde girişimlerimizi sürdürmekteyiz.







Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."