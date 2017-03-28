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dünya devinden türkiye için önemli 'turist' açıklaması

DÜNYA DEVİNDEN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ 'TURİST' AÇIKLAMASI

İngiliz tur işletmecisi Thomas Cook Group Türkiye ve Mısır'ı turistlerin tekrar ziyaret etmeye başladıklarını belirtti.

Tarih : 28 Mart 2017, 11:00
Puan Ver : Dünya Devinden Türkiye İçin Önemli 'turist' Açıklaması(8/10)5


Daha önce Şubat ayında yavaşlayan tur pazarı nedeniyle temkinli bir duruş sergileyen şirket, bugünkü açıklamasında yıl sonu mali hedeflerini tutturacağını belirterek, "Zor geçen 2016'nın ve bu sezona yavaş başlangıcın ardından müşterilerin Türkiye ve Mısır'a gitmeye başladıklarının erken işaretlerini görüyoruz" dedi.



 



kaynak:hürriyet








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