

Daha önce Şubat ayında yavaşlayan tur pazarı nedeniyle temkinli bir duruş sergileyen şirket, bugünkü açıklamasında yıl sonu mali hedeflerini tutturacağını belirterek, "Zor geçen 2016'nın ve bu sezona yavaş başlangıcın ardından müşterilerin Türkiye ve Mısır'a gitmeye başladıklarının erken işaretlerini görüyoruz" dedi.







kaynak:hürriyet