DÜNYA DEVİ, OĞUZHAN İÇİN BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALDI
İtalyan devi Milan, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak için Beşiktaş'la temasa geçti.
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'a İtalya'dan talip çıktı. Milan, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Siyah beyazlı takım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Oğuzhan ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Bu durumu değerlendirmek isteyen Milano temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah beyazlı yönetimin isteyeceği bonservis bedeline göre teklif sunacak olan İtalyan ekibi, Oğuzhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTEYECEK
İki kulüp arasında temaslar sürerken, Beşiktaş'ın Oğuzhan için en az 10 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Kulüplerin anlaşması halinde son kararı Oğuzhan verecek. Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.
(Ntv Spor)
Kaynak: haberinburada
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