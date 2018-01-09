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Dünya Devi, Oğuzhan İçin Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı

Dünya devi, Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını çaldı

DÜNYA DEVİ, OĞUZHAN İÇİN BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALDI

İtalyan devi Milan, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak için Beşiktaş'la temasa geçti.

Tarih : 09 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Dünya Devi, Oğuzhan İçin Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı(9/10)5

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'a İtalya'dan talip çıktı. Milan, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Siyah beyazlı takım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Oğuzhan ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Bu durumu değerlendirmek isteyen Milano temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah beyazlı yönetimin isteyeceği bonservis bedeline göre teklif sunacak olan İtalyan ekibi, Oğuzhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTEYECEK

İki kulüp arasında temaslar sürerken, Beşiktaş'ın Oğuzhan için en az 10 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Kulüplerin anlaşması halinde son kararı Oğuzhan verecek. Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.

(Ntv Spor)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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