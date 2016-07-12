DÜNYA DEVİ BRUMA İÇİN İSVİÇRE'YE GİDİYOR!
Galatasaray'da geleceği merak edilen futbolculardan biri olan Bruma için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. PSV daha önce de gündemine aldıkları oyuncu için fiyat yükseltti.
PSV Eindhoven, Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Hollanda ekibi transfer görüşmesi için hafta içi Galatasaray'ın İsviçre'deki kampına gelecek.
Galatasaray yönetiminden randevu alan PSV Eindhoven, Bruma için resmi teklifini 4.5 milyon euroya çıkardı.
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