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Dünya devi Aboubakar'ın peşinde

DÜNYA DEVİ ABOUBAKAR'IN PEŞİNDE

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakarı transfer listesine aldı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Dünya Devi Aboubakar'ın Peşinde(6/10)2

İspanya La Liga'nın güçlü ekibi Atletico Madrid, Vincent Aboubakar'ı transfer etmek istiyor! İspanyol basınında çıkan iddiaya göre Atletico Madrid, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Antoine Griezmann'ın boşluğunu Kamerunlu golcü ile dolduracak.

Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar'ı transfer etmek isteyen Atletico Madrid'in bu transfer için Nico Gaitan'ı takas etmek istediği belirtildi.

ABOUBAKAR İÇİN 50 MİLYON EURO

Porto'nun Aboubakar'ı isteyen Atletico Madrid'den 50 milyon Euro bonservis ücreti isteyeceği kaydedildi. Takasta düşünülen Gaitan, Atletico Madrid'e Porto'nun ezeli rakibi Benfica'dan gelmişti.

Bu sezon Porto'da toplam 25 maça çıkan Aboubakar, 22 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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