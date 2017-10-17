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Dünya Devi 400 Bin Aracını Geri Çağırdı!
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Dünya Devi 400 Bin Aracını Geri Çağırdı!

DÜNYA DEVİ 400 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRDI!

Mercedes-Benz, hava yastıklarındaki arıza nedeniyle 400 bin aracını geri çağırdı. Dünya devi, arızanın düzeltilmesinin bir saat sürdüğünü ve ücretsiz olduğunu duyurdu.

Tarih : 17 Ekim 2017, 00:20
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Mercedes-Benz, hava yastıklarındaki arıza nedeniyle 400 bin aracını geri çağırdı.

"HAVA YASTIĞI İKAZ LAMBASI HATALI GÖRÜNTÜ VEREBİLİR"

Alman otomotiv devi Daimler tarafından yapılan açıklamada, hava yastığı tedarik eden Japon Takata'dan kaynaklı sorun olmadığı açıklandı. Açıklamada sürücü hava yastığının, uyarı lambasının hatalı görüntü verebileceği, yanlışlıkla sürücünün hava yastığını açabileceği belirtildi.

"DÜZELTME BİR SAAT SÜRÜYOR VE ÜCRETSİZ"

Ayrıca durumdan etkilenen müşterilerle temasa geçileceği belirtilerek, "Düzeltme yaklaşık bir saat sürüyor ve işlemler ücretsiz yapılacak. Bu durum herhangi bir Takata yapımı aracın geri çağırmasıyla ilgili durum değildir" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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